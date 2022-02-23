Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Rusya’ya peş peşe yaptırım kararları! Listede yüzlerce Rus vatandaşı var

BIDEN YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.



Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı" ifadesini kullandı.



Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." ifadesini kullandı.



Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

ABD, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldı. Rusya'nın dış borçları da yaptırım kapsamına girdi. Biden bu adımla Moskova yönetiminin Batılı finans kuruluşları üzerinden para kazanamayacağını ifade etti.