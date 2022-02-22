Son dakika: Almaya'dan sonra İngiltere'den de Rusya'ya darbe: 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldı
Son dakika haberine göre Almanya, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin lisanslandırılması sürecini durdurdu. Almanya Başbakanı Scholz, "Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez" dedi. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ise 5 Rus bankası ile 3 kişiye yaptırım uygulacağını açıkladı. AB Dışişleri Bakanları, bugün yaptırım listesini duyuracak.
Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luganks ayrılıkçı yönetimlerinde faaliyet gösteren bankalara yaptırım uyguladığını açıkladı.
AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor.
ALMAYA'DAN İLK SOMUT YAPTIRIM
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vladimir Putin'in imzaladığı kararın ardından açıklama yaptı.
Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu söyleyen Scholz, uluslararası toplumun Rusya'nın hukuksuz adımına karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı, "Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli. Rusya'nın son adımları sonrasında Kuzey Akım 2'nin lisanslandırılması süreci ilerleyemez." ifadesini kullandı.
Gaz ithalatlarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirten Scholz ayrıca, daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda Rusya'yı uyardı.
İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM
İngiltere Başabakanı Boris Johnson, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Johnson şunları söyledi:
"En baştan beri hepimiz elimizden geleni yaptık. Bu krize barışçıl bir çözüm bulmaya çalıştık. Churchill zamanından beri en üst düzeyde görüşmeler yapıldı. Bizim Rusya'nın güvenliğini ve endişelerini ne kadar ciddiye aldığımızı kendilerine gösterdik. Putin ile görüşmemde hem ben hem diğer liderler Putin'e her türlü fırsatı sunduk.
Ukrayna'ya işkence etme etme boyunduruğu alma ğlanlarına devma etmesinden şüpheleniyoruz. Olası bir işgal konusunda tüm dünyayı uyardık.Ukrayna'ya 500 milyon sterlilik bir yardım sözü verdik.
Şimdi İngiltere ve müttefikleri Rusyaa'ya yardımları uygulamaya başlayacak. 5 rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek"
ABD'DEN DE YAPTIRIM GELMİŞTİ
Dün gece de Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.
AB DE YAPTIRIM AÇIKLAYACAK
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'te Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceği duyuruldu.
Paris'teki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gayriresmi formatta olacağı için burada resmi karar alınmayacak. Bakanlar siyasi karar üzerinde uzlaşacak.
Yaptırım kararının, AB'nin karar alma mekanizmasında acil durumlarda kullanılan "yazılı prosedür" uygulamasıyla kısa sürede resmi hale dönüştürülmesi bekleniyor.
KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?
Kuzey Akım 2 projesi başladığı günden bu yana Avrupa Birliği'ni ikiye bölmüş durumda. Projeyle yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevkedilmesi hedefleniyordu.
Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar euroyu buluyor. ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalıştığını öne sürüyor.
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