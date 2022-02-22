Son dakika: Almaya’dan sonra İngiltere’den de Rusya’ya darbe: 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldı

İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM

İngiltere Başabakanı Boris Johnson, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Johnson şunları söyledi:

"En baştan beri hepimiz elimizden geleni yaptık. Bu krize barışçıl bir çözüm bulmaya çalıştık. Churchill zamanından beri en üst düzeyde görüşmeler yapıldı. Bizim Rusya'nın güvenliğini ve endişelerini ne kadar ciddiye aldığımızı kendilerine gösterdik. Putin ile görüşmemde hem ben hem diğer liderler Putin'e her türlü fırsatı sunduk.

Ukrayna'ya işkence etme etme boyunduruğu alma ğlanlarına devma etmesinden şüpheleniyoruz. Olası bir işgal konusunda tüm dünyayı uyardık.Ukrayna'ya 500 milyon sterlilik bir yardım sözü verdik.

Şimdi İngiltere ve müttefikleri Rusyaa'ya yardımları uygulamaya başlayacak. 5 rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek"