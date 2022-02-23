Sydney’de sağanak yağış! Otobüs durakları sular altında kaldı: 22 kişi kurtarıldı

NSW Eyalet Acil Servisten (SES) Allison Flaxman. Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, Sydney ve Central Coast bölgesinde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve sağanağın son iki gün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

SES'e 880'den fazla yardım çağrısı yapıldığını belirten Flaxman, "Sel sularına kapılan vatandaşlar için 22 kurtarma işlemi yapmak durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Sydney'den Central Coast'a kadar uzanan bölgelerde sel sularıyla kaplı yollarda çok sayıda aracın sürücüleri tarafından terk edilmek zorunda kaldığını aktaran Flaxman, sürücüleri su basmış yolları kullanmamaya ve yapılan uyarıları dikkate almaya çağırdı.