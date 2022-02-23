Yunanistan’dan alçak saldırı: Türk balıkçı teknelerine ateş açtı

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur." ifadeleri kullanıldı.

"İNSANLIK SUÇU"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 Şubat 2022 tarihinde saat 19.15 civarında Sakız adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk Balıkçı Teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildiği, açılan ateş sonucunda 1 mürettebatın bacağından yaralandığı bilgisinin alınmasına müteakip 112 Acil Sağlık Ekibi ile birlikte olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.



Olay mahalline intikal eden Sahil Güvenlik Botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilmemiş, bacağından saçma ile hafif yaralanan şahsa ilk müdahale 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Sahil Güvenlik Botunda yapılmış ve Çeşme Devlet Hastanesine intikali sağlanmıştır.

Olay ile ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Savunmasız Balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur.