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Gennady Timchenko kimdir, kaç yaşında? İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Gennady Timchenko ne iş yapıyor?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Gennady Timchenko kimdir, kaç yaşında? İngiltere’nin yaptırım uyguladığı Gennady Timchenko ne iş yapıyor?

Gennady Timchenko kimdir? Putin'in Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından İngiltere tarafından 5 Rus bankası ve üç kişiye yaptırım uygulandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yaptırım uygulanacağı açıklanan isimlerden Gennady Timchenko hakkında araştırmalar başladı. Peki, Gennady Timchenko kimdir, kaç yaşında? İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Gennady Timchenko ne iş yapıyor? İşte Gennady Timchenko hakkında merak edilenler...

Gennady Timchenko kimdir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna işgali nedeniyle 5 Rus bankasına ve üç kişi yaptırımlar açıkladı. Yaptırım uygulanan kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Gennady Timchenko kim olduğu ve ne iş yaptığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Gennady Timchenko kimdir, kaç yaşında? İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Gennady Timchenko ne iş yapıyor? İşte Gennady Timchenko'nın biyografisi...

GENNADY TİMCHENKO KİMDİR?

Gennady Nikolayevich Timchenko, 9 Kasım 1952 tarihinde dünyaya geldi. Enerji, ulaşım ve altyapı varlıklarına yatırım konusunda uzmanlaşmış özel yatırım grubu Volga Group'u kurmuştur. Daha önce Gunvor Group'un ortak sahibiydi.

15 Nisan 2021 itibariyle Timchenko, Milyarderler Endeksi'nde tahmini 19,5 Milyar ABD Doları servetiyle 96. sırada yer aldı ve onu Rusya'daki en zengin 6. kişi yaptı. Kontinental Hokey Ligi Yönetim Kurulu Başkanı ve SKA Saint Petersburg buz hokeyi kulübünün Başkanı olarak bilinir.

2007 yılında Timchenko, Volga Group (Volga Resources Group) özel yatırım fonunu kurdu. Volga grubu, Rusya ve uluslararası varlıklarını enerji, ulaşım, altyapı, finansal hizmetler ve tüketici sektörlerinde elinde tutuyor.

Timchenko, Elena ile evlidir. Üç çocukları var. Mart 2014 itibariyle Timchenko Moskova, Rusya'da yaşıyor, ailesi ise İsviçre'de yaşıyor.

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