Başkan Erdoğan'dan elektrikte yeni tarife açıklaması! Elektrik faturası düzenlemesi ne zaman?
Afrika turundaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturaları için planlanan düzenleme hakkında açıklama yaptı. Kongo'dan Senegal'e geçerken uçakta gazetecilere konuşan Başkan Erdoğan, "1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Afrika turunda ilk değerlendirme geldi. Başkan Erdoğan vatandaşın mağdur olmaması için hazırlanacak fatura düzenlemesi hakkındaki soruya cevap verdi.
ELEKTRİK FATURALARINA DÜZENLEME
SORU: İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?
Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara'dan İstanbul'a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var.
"1 MART'TA UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"
SORU: Geçen haftaki Kabine Toplantısında elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı noktasında mesajlarınız olmuştu. Bu konuda masadaki formül netleşti mi? Yeni düzenlemedeki son durum nedir?
210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.
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