ABD’den flaş açıklama: Rusya, Ukrayna’ya şiddetli bir işgal gerçekleştirecek

NBC televizyonunda yayınlanan "Today" adlı programa konuk olan Sullivan, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, "Rusların planladığı askeri operasyonun boyutu, amacı ve şiddeti ne olursa olsun, bunun oldukça şiddet içerikli olacağına inanıyoruz. Bu operasyon, Rus ve Ukraynalı sivil ve askerlerin yaşamlarına mal olacak." değerlendirmesinde bulundu.