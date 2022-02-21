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Son dakika: Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan BMGK’ya acil toplantı çağrısı

Son dakika haberi... Rusya ile büyük kriz yaşayan Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

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