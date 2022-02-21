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NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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NATO’nun Dynamic Manta 2022 tatbikatı başladı

NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik "Dynamic Manta 2022 (DYMA 22)" tatbikatı İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında başladı. Tatbikat, 4 Mart'a kadar sürecek.

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