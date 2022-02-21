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Son dakika | İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı çoktan başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika | İngiltere: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planı çoktan başladı

Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını belirtti.

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