ABD'den "Türkiye ile daha güçlüyüz" mesajı! NATO için önemli koz

Flake, güncel birçok zorlu soruna birlikte karşı koydukları Türkiye'nin, kritik öneme sahip bir müttefik olduğunu vurgulayarak "Geçen birkaç yılda Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli bir noktaya geldi ve Türkiye'nin gösterdiği liderlik, NATO'nun temel ilkelerini şekillendirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Flake, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin dünya genelindeki kilit operasyonlara da en fazla katkı sağlayan üçüncü ittifak üyesi olduğunu belirtti.