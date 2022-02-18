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Rusya balistik ve seyir füzelerini kullanacak! Putin bizzat yönetecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Rusya balistik ve seyir füzelerini kullanacak! Putin bizzat yönetecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözü önünde devam ederken, Putin tatbikatların devam etmesini istedi. Rusya, yarın Putin yönetiminde balistik ve seyir füzelerinin kullanılacağı bir tatbikat düzeneleyecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetiminde yarın balistik ve seyir füzelerinin deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya'dan mevcut krizi arttıracak yeni bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarın balistik ve seyir füzelerle tatbikat gerçekleştirileceği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tatbikatları başkomutan sıfatıyla izleyeceği bildirildi.

Açıklamada, "19 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in önderliğinde balistik ve seyir füzelerinin fırlatılacağı planlı bir stratejik caydırıcılık tatbikatı gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın amacının komuta ve kontrol ekiplerinin hazır olup olmadığının kontrol etmesi, muharebe ve savaş gemilerinin mürettebatlarının, silahların güvenilirliğinin test edilmesi olduğu vurgulandı.

Tatbikatta Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı aktarıldı.

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