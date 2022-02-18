Rusya balistik ve seyir füzelerini kullanacak! Putin bizzat yönetecek
Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözü önünde devam ederken, Putin tatbikatların devam etmesini istedi. Rusya, yarın Putin yönetiminde balistik ve seyir füzelerinin kullanılacağı bir tatbikat düzeneleyecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetiminde yarın balistik ve seyir füzelerinin deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.
Rusya'dan mevcut krizi arttıracak yeni bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarın balistik ve seyir füzelerle tatbikat gerçekleştirileceği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tatbikatları başkomutan sıfatıyla izleyeceği bildirildi.
Açıklamada, "19 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in önderliğinde balistik ve seyir füzelerinin fırlatılacağı planlı bir stratejik caydırıcılık tatbikatı gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.
Tatbikatın amacının komuta ve kontrol ekiplerinin hazır olup olmadığının kontrol etmesi, muharebe ve savaş gemilerinin mürettebatlarının, silahların güvenilirliğinin test edilmesi olduğu vurgulandı.
Tatbikatta Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Yaşam Ayavefe kimdir? Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ne dedi? Yaşam Ayavefe neden gündemde?
- Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan-ı Şerif hangi ay idrak edilecek?
- Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Slavia Prag FB maçı hangi tarihte?
- PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?
- Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?
- Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18'e kadar geriledi
- Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda?
- Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi
- 2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları geldi mi?
- Mazot gübre parası yattı mı? Çiftçilere 2022 mazot gübre parası ne zaman yatacak?
- Geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? Beklenen açıklama!