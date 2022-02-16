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NATO'dan Türkiye'ye tebrik

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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NATO’dan Türkiye’ye tebrik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürdü.

Oturumlara katılan, ikili görüşmeler gerçekleştiren Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg'in, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ettiği görüşmenin sonunda ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.

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