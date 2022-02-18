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Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Dışişleri Bakanlığı’ndan NATO açıklaması

Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıldönümü kutlandı. Açıklamada, "Türkiye Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da İttifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur" ifadelerine yer verildi.

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