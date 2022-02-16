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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'nda

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’nda

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün Belçika'ya gitmişti. Başkenti Brüksel'e geçen Bakan Akar, söz konusu toplantı için NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.

Çok farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam." diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarına katılımı öncesinde NATO Karargahı'ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştiren Akar'ın, gün içinde bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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