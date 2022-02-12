Son dakika: Rusya’dan flaş Ukrayna kararı! Dikkat çeken ABD ve İngiltere detayı

Bazı Batı ülkelerinin daha önce Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanları ile ailelerini tahliye etme kararı aldıklarını anımsatan Zaharova, şunları kaydetti: "Bu durumda, Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin olası kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek."









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