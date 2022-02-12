Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna kararı! Dikkat çeken ABD ve İngiltere detayı
Giderek tırmanan Rusya-Ukrayna krizinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Rusya’nın savaş hazırlıkları yapmasına yönelik hareketliliğini kınayan ve Ukrayna’ya olan desteğini sık sık dile getiren ABD ve İngiltere’ye yönelik yeni kararı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik endişeler anbean tırmanıyor. Rusya'nın Belarus'la birlikte başlattığı geniş kapsamlı askeri tatbikatın ardından alarma geçen Ukrayna, acil durum planlarını devreye sokmuştu.
Ukrayna'ya destek için bölgeye askeri kuvvet gönderen ABD ve İngiltere'ye ilişkin Rusya'dan bir son dakika kararı geldi.
"PERSONEL SAYISINI UYGUN HALE GETİRECEĞİZ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerinin personel sayısını "uygun hale" getireceklerini bildirdi. Zaharova, Ukrayna'daki duruma ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.
ABD ile İngiltere'nin Ukrayna'daki süreçleri etkilediğini ve bu ülkeye silah ve askeri eğitmen gönderdiğini belirten Zaharova, "Amerikalı ve İngiliz meslektaşlarımızın, Ukrayna'da güvenlik durumunu önemli ölçüde zorlaştıracak bazı askeri harekatların hazırlandığını bildikleri sonucuna varıyoruz." ifadesini kullandı.
Bazı Batı ülkelerinin daha önce Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanları ile ailelerini tahliye etme kararı aldıklarını anımsatan Zaharova, şunları kaydetti: "Bu durumda, Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin olası kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek."
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