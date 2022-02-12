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İsrail'den Filistin'e saldırı! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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İsrail’den Filistin’e saldırı! Çok sayıda yaralı var

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde aralarında gazeteci ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu 43 Filistinli gerçek ya da plastik mermiyle yaralandı.

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