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Son dakika: ABD Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika: ABD Ukrayna’daki 160 askerini geri çekiyor

Son dakika... ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da görev yapan Amerikalı 160 askerin ülkeden ayrılarak Avrupa'nın başka bir yerinde görevlendirilmesine karar verdi.

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