Putin-Macron arasındaki uzun masa krizinin perde arkası! DNA ve PCR detayı ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi Rus doktorlara PCR testi yaptırmadığı için zirvenin dev masada yapıldığı ortaya çıktı. Kremlin de Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmak istemediğini doğruladı. Macron’a yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, ilginç bir detay ortaya çıktı. Fransız bir yetkili, “Bunun el sıkışma ve o uzun masa anlamına geldiğini gayet iyi biliyorduk. Ancak Cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemezdik" açıklamasını yaptı.
Fransız basınında yer alan habere göre, Rusya zirve öncesi 2 kez PCR testi yaptırmasına rağmen Macron'dan 3'üncü testi yaptırmasını talep etti.
Ancak Macron, Rus doktorlar tarafından test yapılmasını kabul etmeyerek bu talebi reddetti. Bu nedenle zirvede sosyal mesafeyi korumak için iki lider arasında selamlaşma olmadığı ve 5 metrelik uzun bir masa kullanıldığı öne sürüldü.
"CUMHURBAŞKANININ DNA'SINI ELE GEÇİRMELERİNİ KABUL EDEMEZDİK"
Macron'a yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Macron'a Rus yetkililer tarafından PCR testi yapılması ya da görüşmenin katı sosyal mesafe koşulları altında yapılması seçeneklerinin sunulduğu ifade edildi. İsmini vermeyen bir Fransız yetkili, "Bunun el sıkışma ve o uzun masa anlamına geldiğini gayet iyi biliyorduk. Ancak Cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemezdik" diye konuştu. Kaynak, Macron'un Fransa'dan ayrılmadan önce ve Rusya'da kendi doktoru tarafından test edildiğini belirtti.
Fransız basınında yer alan haberde, Elysée'nin, "Ruslar bize Putin'in sıkı bir sağlık balonunun içinde tutulması gerektiğini söylediler" açıklamasına yer verildi.
KREMLİN DOĞRULADI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı reddetmesinin doğru olup olmadığı ile ilgili soruya, "Evet, doğru" ifadesiyle yanıt verdi. Putin'e de test yapılıp yapılmadığını soran gazetecilere cevap veren Peskov, "Burada daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Kamuoyuna kapalı olan tarafta da bir şeyler bırakalım" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Saray'ında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelmişti. İki liderin selamlaşmaması ve görüşmenin en az 5 metre uzunluktaki bir masada yapılması iki ülke arasındaki ilişkilerin mesafesini yansıttığı şeklinde yorumlanmıştı.
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