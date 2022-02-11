Putin-Macron arasındaki uzun masa krizinin perde arkası! DNA ve PCR detayı ortaya çıktı

KREMLİN DOĞRULADI



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı reddetmesinin doğru olup olmadığı ile ilgili soruya, "Evet, doğru" ifadesiyle yanıt verdi. Putin'e de test yapılıp yapılmadığını soran gazetecilere cevap veren Peskov, "Burada daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Kamuoyuna kapalı olan tarafta da bir şeyler bırakalım" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Saray'ında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelmişti. İki liderin selamlaşmaması ve görüşmenin en az 5 metre uzunluktaki bir masada yapılması iki ülke arasındaki ilişkilerin mesafesini yansıttığı şeklinde yorumlanmıştı.