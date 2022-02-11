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Rusya'dan NATO ve AB’ye yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Rusya’dan NATO ve AB’ye yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğin bölünmezliği ile ilgili mektubuna NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) cevap vermesini “saygısızlık” olarak nitelendirerek, bunu kabul etmeyeceklerini ve ülkelerden ayrı ayrı cevap beklediklerini bildirdi.

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