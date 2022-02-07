Rusya - Ukrayna gerilimi için kritik toplantı! Putin ile Macron görüşmesinde dikkat çeken detay

"MACRON'UN KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABALARINI GÖRÜYORUM"

Putin şu ifadelere yer verdi:

"Fransa, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili temel sorunların çözümünde yer alıyor. Seleflerin de bunu yapıyordu. Buna, Gürcüler Güney Osetya'ya saldırdıktan sonra çıkan kriz, Minsk anlaşmalarının hazırlanması ve daha sonra Normandiya formatının organize edilmesi de dahil"

"Fransa'nın mevcut yönetiminin ve bizzat Fransa Cumhurbaşkanı'nın ciddi tarihi perspektifte Avrupa'da eşit güvenliğin sağlanmasıyla ilgili krizin çözümü ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki ülke içi krizin çözümü için gösterdiği çabaları görüyorum"