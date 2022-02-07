Rusya - Ukrayna gerilimi için kritik toplantı! Putin ile Macron görüşmesinde dikkat çeken detay
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken bugün usya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Putin'in Macron'u eli cebinde karşılaması ve iki liderin uzun masanın iki farklı noktasında oturması dikkat çekti.
Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
Toplantı öncesinde Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Ukrayna konusunu çözümü için önemli bir adım fakat büyük atılımlar beklemiyoruz. Durum, tek bir toplantıda belirleyici atılımlar beklemek için çok karışık" açıklamasını yaptı.
"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ORTAK ENDİŞEMİZ VAR"
Putin görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Fransa'nın güvenlik konusunda ortak endişeleri bulunduğunu belirterek Macron'a bu sorunun çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti.
Avrupa'da güvenlik alanında yaşananlar konusunda Rusya ve Fransa'nın ortak endişeleri bulunduğunu kaydeden Putin, Macron'a 'sen' diye hitap ederek, "Fransa'nın bu konuda ilkesel kararlar geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde aktif olarak katılım sağlaması nedeniyle sana teşekkür etmek istiyorum" dedi.
"MACRON'UN KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABALARINI GÖRÜYORUM"
Putin şu ifadelere yer verdi:
"Fransa, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili temel sorunların çözümünde yer alıyor. Seleflerin de bunu yapıyordu. Buna, Gürcüler Güney Osetya'ya saldırdıktan sonra çıkan kriz, Minsk anlaşmalarının hazırlanması ve daha sonra Normandiya formatının organize edilmesi de dahil"
"Fransa'nın mevcut yönetiminin ve bizzat Fransa Cumhurbaşkanı'nın ciddi tarihi perspektifte Avrupa'da eşit güvenliğin sağlanmasıyla ilgili krizin çözümü ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki ülke içi krizin çözümü için gösterdiği çabaları görüyorum"
MACRON: GÖRÜŞMENİN GERİLİMİN AZALMASININ BAŞLANGICI OLACAĞINA İNANIYORUM
Putin'in ardından söz alan Macron da, bugünkü görüşmesinin Ukrayna çevresindeki gerilimin azalmasının başlangıcı olacağını umduğunu belirtti.
Macron, "Son haftalarda birkaç telefon konuşmamız oldu, sen bunu anımsattın. Krize rağmen, Ukrayna konusunda Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüş alışverişi yapabildim ve birçok Avrupalı müttefikle, İngilizlerle, Amerikanlarla ve Kanadalılarla koordine olabildim. Bugünkü konuşmanın, benim için, gitmemiz gereken yolun başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu yol, gerilimin azaltılmasıdır. Tüm sorunları detaylı şekilde ele alabileceğimiz ve Rusya ile tüm Avrupa için faydalı kolektif yanıt aramaya başlayabileceğimiz mutluyum. Bu yanıt, savaştan kaçınma ve herkes için istikrarı, şeffaflığı ve güveni tesis etme imkanı sunacak" dedi.
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