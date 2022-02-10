Vladimir Putin’den Macron açıklaması

"MACRON İLE KİEV ZİYARETİNDEN SONRA GÖRÜŞMEDİM"



Bir gazetecinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından aralarında bir görüşme olup olmadığıyla ilgili soruya cevap veren Putin, "Fransa Cumhurbaşkanı ile sadece Kiev'de değil, Avrupa ve ABD'li müttefikleriyle yapacağı müzakerelerden sonra görüşme konusunda anlaştık. Ama anladığım kadarıyla onlar arasında bir müzakere olmadı" ifadelerine yer verdi.





TOKAYEV'DEN RUSYA VE KGAÖ'YE TEŞEKKÜR



Basın toplantısında söz alan Tokayev ise, ülkesindeki sokak olayları sırasında kendilerine destek veren Rusya ve KGAÖ'ye teşekkür ederek, "Bölgesel ve küresel siyasetin en acil sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Genel olarak tutum ve yaklaşımlarımızın değişmediğini vurgulamak istiyorum. Rusya bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında son derece önemli bir rol oynuyor. Kazakistan için eşi görülmemiş bir terör saldırısını püskürtmedeki paha biçilmez destekleri için bir kez daha Rusya ve KGAÖ ortaklarına teşekkür ederim" dedi.