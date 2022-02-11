ABD’de donmuş göldeki kurtarma eğitimi gerçeğe döndü





Yaşları 15 ila 17 olan iki gencin çok şanslı olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin göl üzerinde eğitim sebebiyle bulunmasından dolayı hızlıca kurtarma operasyonu yapabildiklerini belirtti.

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