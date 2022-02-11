ABD’de donmuş göldeki kurtarma eğitimi gerçeğe döndü
DÜNYA DHA
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma tatbikatı yapan itfaiye ekipleri, 2 gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donarak ölmekten son anda kurtardı. O anlar itfaiyenin drone kamerasına saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Maryland Heights kenti itfaiyecileri ve acil durum sağlık ekipleri, donmuş göl üzerinde kurtarma eğitimi yaparken iki gencin buz üzerinde koştuklarını gördü.
GENÇLERİN DÜŞTÜKLERİNİ GÖRÜNCE HEMEN HAREKTE GEÇTİLER
Ekipler, 15 saniye gibi bir sürede gölün üzerindeki buzun kırılıp gençlerin buzlu suya düştüklerini görünce hemen harekete geçti.
Drone ile havadan da destek alan kurtarma ekipleri, gençleri buzlu sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı.
Yaşları 15 ila 17 olan iki gencin çok şanslı olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin göl üzerinde eğitim sebebiyle bulunmasından dolayı hızlıca kurtarma operasyonu yapabildiklerini belirtti.
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