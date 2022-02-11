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Bir lider 2 görüşme! Macron'dan sonra Putin'in Tokayev'i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan lideri Tokayev ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede dikkat çeken ise Putin ile Tokayev'in minik bir sehpanın başında oturmasıydı. Geçtiğimiz hafta Macron'u dev bir masaya oturtan ve basın açıklaması sonrası Fransız lideri beklemeden salondan ayrılan Putin'in Tokayev'le olan samimiyeti için pek çok farklı yorum yapıldı. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile geçtiğimiz ay Kazakistan'da yaşanan olaylar görüştü.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Görüşme sonrasında ikili, basın açıklamasında bulundu. Rusya lideri Putin, "Kazakistan, ülkedeki zor durumdan faydalanan bazı uluslararası çetelerin kurbanı oldu. Sizinle yılbaşı öncesi görüştük. Hiçbir şey bu olayların yaşanacağını göstermemişti" sözlerine yer verdi.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Toplantıdan yayılanan fotoğraflar ise ayrıca dikkat çekti.

Geçtiğimiz pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlayan Putin, Macron ile aralarına yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir masa koymuştu.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Ancak Putin, Kazakistan lideri Tokayev ile arasına yalnızca bir küçük sehpa koydu.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Dikkat çeken kareler "Putin, Tokayev ile arasına mesafe koymadı" şeklinde yorumlandı.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Putin'in Macron'a uzak olması, kapıya kadar ona eşlik etmemesi ve dev bir masaya oturtması bazı kesimler tarafından 'Rusya'nın Batı'ya olan mesafesi' olarak yorumlanmıştı.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Öte yandan, dün akşam Kremlin'nden yapılan açıklamada, Macron'un Putin'i ziyaret ettiğinde korona testi yapmayı reddetmesi nedeniyle uzak bir yere oturtulduğu ifade edildi. Fransa kaynakları da Macron'un test yaptırmayı reddettiğini doğruladı.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Tokayev ile görüşmesinin sonunda Putin, ülkede durumun düzeldiğine işaret etti. Aynı zamanda Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderildiği de anımsatıldı.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Putin Tokayev'e "Bu olaylar sırasında görülen hasarların giderilmesi için çok çaba sarf edilmesi gerektiğini biliyorum.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Ancak Kazakistan sayenizde ayaklarının üzerinde dimdik duruyor ve gelişiyor" ifadelerinde bulundu.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Tokayev ise yaşananlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyleyerek, "Maalesef çok sayıda can kaybı yaşandı ve ben de bu durumdan endişeliyim.

Bir lider 2 görüşme! Macron’dan sonra Putin’in Tokayev’i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerimi ilettim. Her vaka ayrı ayrı inceleniyor" sözlerine yer verdi.

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