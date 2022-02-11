Bir lider 2 görüşme! Macron'dan sonra Putin'in Tokayev'i karşılaması gündem oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan lideri Tokayev ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede dikkat çeken ise Putin ile Tokayev'in minik bir sehpanın başında oturmasıydı. Geçtiğimiz hafta Macron'u dev bir masaya oturtan ve basın açıklaması sonrası Fransız lideri beklemeden salondan ayrılan Putin'in Tokayev'le olan samimiyeti için pek çok farklı yorum yapıldı. İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile geçtiğimiz ay Kazakistan'da yaşanan olaylar görüştü.
Görüşme sonrasında ikili, basın açıklamasında bulundu. Rusya lideri Putin, "Kazakistan, ülkedeki zor durumdan faydalanan bazı uluslararası çetelerin kurbanı oldu. Sizinle yılbaşı öncesi görüştük. Hiçbir şey bu olayların yaşanacağını göstermemişti" sözlerine yer verdi.
Toplantıdan yayılanan fotoğraflar ise ayrıca dikkat çekti.
Geçtiğimiz pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlayan Putin, Macron ile aralarına yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir masa koymuştu.
Ancak Putin, Kazakistan lideri Tokayev ile arasına yalnızca bir küçük sehpa koydu.
Dikkat çeken kareler "Putin, Tokayev ile arasına mesafe koymadı" şeklinde yorumlandı.
Putin'in Macron'a uzak olması, kapıya kadar ona eşlik etmemesi ve dev bir masaya oturtması bazı kesimler tarafından 'Rusya'nın Batı'ya olan mesafesi' olarak yorumlanmıştı.
Öte yandan, dün akşam Kremlin'nden yapılan açıklamada, Macron'un Putin'i ziyaret ettiğinde korona testi yapmayı reddetmesi nedeniyle uzak bir yere oturtulduğu ifade edildi. Fransa kaynakları da Macron'un test yaptırmayı reddettiğini doğruladı.
Tokayev ile görüşmesinin sonunda Putin, ülkede durumun düzeldiğine işaret etti. Aynı zamanda Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderildiği de anımsatıldı.
Putin Tokayev'e "Bu olaylar sırasında görülen hasarların giderilmesi için çok çaba sarf edilmesi gerektiğini biliyorum.
Ancak Kazakistan sayenizde ayaklarının üzerinde dimdik duruyor ve gelişiyor" ifadelerinde bulundu.
Tokayev ise yaşananlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyleyerek, "Maalesef çok sayıda can kaybı yaşandı ve ben de bu durumdan endişeliyim.
Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerimi ilettim. Her vaka ayrı ayrı inceleniyor" sözlerine yer verdi.
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