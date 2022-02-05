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Son dakika: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama: Türkler daha iyi olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama: Türkler daha iyi olacak

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışı ülke içinde de büyük tepkilere neden oluyor. Parlamentoda konuşan Yunan vekil, “Türkler, denizaltılarımızdan daha modernini alacak” eleştirisini yaparak, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Atina hükümetinin Batı ile yaptığı silah anlaşmaları ters tepmeye başladı. Fransa ve ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları üzerine zafer havasına giren Atina'ya kötü haberler gelmeye başladı.

Hükümetin zafer nidaları yerini tepkilere bıraktı. Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok." dedi.

Pafilis, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

ATİNA'DA TÜRK İHA'LARI KORKUSU! İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Yunanistan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) karşı, bir türlü çare bulamıyor. Türk İHA'larının, son zamanlarda Ege'deki uçuşlarını arttırmaları da Yunan kurmayları endişelendiriyor. Bu endişe, Yunan emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusis'in, Ta Nea gazetesinde yayımlanan, "Bayraktar, Yunan savunmasını sınıyor" başlıklı yazısına açık bir şekilde yansıdı.

Bayraktar TB2'lerin, Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir "baş ağrısı" haline geldiği vurgulanan yazıda "Türkiye, orta ve yüksek irtifada, günde ortalama 3-4 uçuş gerçekleştirdiği söylenen Bayraktar'lar sayesinde düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor" denildi.

Türkiye'nin aynı zamanda, İHA'ların uçuşları sayesinde, Ege ile ilgili tezlerini de Yunanistan'a fiilen hatırlattığı ima edilen yazıda, Yunan F-16'larının maliyeti yüksek olmasına rağmen, Türk İHA'larını gerektiğinde "tespit" ve "püskürtme" için üslerinden havalanmak zorunda kaldıkları vurgulandı.

'BAŞ ETMEK ÇOK ZOR'
Yunanistan'ın bu durum ile baş edebilmesinin hiç de kolay olmadığı, üstelik Ege'de uçan Türk İHA'larının sayısının ve uçuş saatlerinin arttırılması halinde, durumun daha da zorlaşacağı kaydedilen yazıda, "Kimileri çözüm olarak, Türk İHA'larını düşürülmelerine ilişkin fikirler ortaya atıyor. Böyle bir şey, çıkacak gerginliğin sadece Yunanistan'ın lehine olacağına karar verilmesi halinde çözüm teşkil edebilir" ifadesi kullanıldı. Bayraktar TB2'nin özelliklerine de değinilen yazıda ayrıca, "Ancak teknoloji de sürekli gelişiyor. Belki gün gelir, teknoloji sayesinde, Bayraktar havalandığı üsse dönmek yerine başka bir üsse iner (Yunanistan'daki bir üsse kast ediliyor)" denildi. Bu arada, aşırı milliyetçi "Yunan Çözümü" partisi lideri Kiriakos Velopulos da marjinal bir televizyon kanalında (Alert TV) "200 Rafale alsak ne yazar? Türkler 400 Bayraktar ile etrafımızı saracak" dedi.

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