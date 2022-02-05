Son dakika: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama: Türkler daha iyi olacak

Hükümetin zafer nidaları yerini tepkilere bıraktı. Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok." dedi.

Pafilis, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.