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Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı! Parlamento karıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Yunanistan’da Türkiye hazımsızlığı! Parlamento karıştı

Türk korkusundan ABD, Fransa ve İsrail ile çeşitli anlaşmalar yapan Yunanistan'da bir kez daha gündem Türkiye. Parlamentoda Yunan vekillere dağıtılan koronavirüs maskelerinin Türkiye'de üretildiği ortaya çıktı. Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu.

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.

BAŞKA FİRMA BAKACAKLAR

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

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