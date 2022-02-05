Rusya ve Çin’den yeni dünya düzeni bildirisi! ABD’ye açık mesaj

OLİMPİYAT GÖLGESİNDE DİPLOMATİK MANİFESTO

Çin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyatları açılışını vesile gören Rusya lideri Putin, Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk defa Çin'e ziyaret gerçekleştirerek Şi Cinping ile bir araya geldi. Pekin'deki "Dyaoytay" devlet konuk sarayında gerçekleşen ve 3 saat devam eden zirve sonunda kritik bildiri imzalandı. Hürriyet'in haberine göre 12 sayfadan oluşan ve Moskova ile Pekin'in bundan böyle izleyecekleri uluslararası ilişkileri nasıl gördüklerini tarif eden bildirinin ana maddeleri şunlar oldu: