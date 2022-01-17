Yunan basınından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a büyük övgü!

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Yunan basınında da övgüyle tanıtıldı. TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının değerlendirildiği haberde "Türkler Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın en büyük hayallerinden biri olan yerli ve milli otomobil TOGG görücüye çıktıktan sonra dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor.