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Yunan basınından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a büyük övgü!

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Yunan basınında da övgüyle tanıtıldı. TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının değerlendirildiği haberde "Türkler Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın en büyük hayallerinden biri olan yerli ve milli otomobil TOGG görücüye çıktıktan sonra dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:38
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Yunan basınından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü!

Yunanistan basını yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a övgüler yağdıran bir haber yayınladı. Haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri dikkat çekti. TOGG'un Gemlik fabrikasına da haberde geniş yer ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunan basınından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü!

Türkiye'nin bu yıl banttan indirmeye hazırlandığı TOGG dünya manşetlerinde yerini almayı sürdürüyor. TOGG'a son övgü Yunan basınından geldi. Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde bir hayali gerçekleştirmeye çok yakın olduğu belirtilen haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

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Yunan basınından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü!

TOGG İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim grubu tarafından üzerinde çalışılan yerli otomobil aşama aşama tamamlanıyor. Tamamen elektrikli olacak olan ve alanında öncü araçlar arasında yer alacak TOGG'un SUV'dan sonra sedan modeli de büyük ilgi çekmişti.

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Yunan basınından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü!

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de de sergilenen TOGG dünyanın önemli medya kuruluşlarının manşetlerini süslemişti.

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Yunan basınından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a büyük övgü!

YUNAN BASINI DA TOGG'U YAZDI: TÜRKLER AVRUPA'YI FETHETMEYE HAZIR

Yunanistan basını Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u yazdı. Başkan Erdoğan'ın hayali olduğu belirtilen yerli otomobilde adım adım sona gelindiği belirtildi. Aracın bu yıl içinde banttan indirileceği, 2023 yılında da iç pazarda ve dış pazarda satışa çıkarılacağı haberin detaylarında yer aldı.