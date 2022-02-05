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Ekvador'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Ekvador’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 31 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Öte yandan ülkede ekim ayından bu yana yaşanılan sellerde şimdiye kadar 44 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

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