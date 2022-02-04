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Macron Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Macron Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek! Tarih belli oldu

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Macron ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de dün telefonda görüşmüştü.

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