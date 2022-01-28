Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! ABD Başkanı Biden fitili ateşledi! Lavrov'dan açıklama geldi: Biz savaş istemiyoruz
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" ifadesini kullandı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama geldi. Lavrov, "Moskova savaş istemiyor" dedi.
Lavrov, savaşın olup olmayacağının Rusya'ya bağlı olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna ile savaş istemediğini ancak çıkarlarının görmezden gelinmesine de izin vermediğini vurguladı.
Rus Bakan, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Moskova'nın güvenlik önerilerine yanıtlarını da değerlendirdi. Bakanlıkların önerileri incelediğini belirtti. ABD'nin önerilerinin NATO'nunkinden daha iyi olduğunu söyledi.
Batı'nın güvenlik önerilerilerinden "bir şeyler" olduğunu belirten Lavrov, önerilere nasıl yanıt verileceğine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini yineledi.
Rus Bakan Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken ile önümüzdeki haftalarda görüşmeyi beklediğini söyledi.
BIDEN'DAN SAVAŞ UYARISI
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var." dediğini paylaştı.
Horne, "Başkan bunu açıktan söyledi, biz de aylardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
UKRAYNA'NIN GÖRÜŞMEDEN MEMNUN OLMADIĞI İDDİASI
Diğer yandan, Ukrayna yönetiminin Biden'ın Zelenskiy ile görüşmesinin "iyi gitmediği"nden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.
CNN'in haberine göre, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, tarafların muhtemel bir Rus saldırısının risk düzeyi konusunda anlaşamadığı için görüşmenin iyi gitmediğini aktardı.
Ukraynalı yetkili, Biden'ın bir Rus saldırısının eli kulağında olduğu uyarısına, Zelenskiy'nin "Rusya'dan kaynaklı tehdidin tehlikeli ancak belirsiz olduğu", "bir saldırının yapılacağının kesin olmadığı" şeklindeki pozisyonunu yeniden dile getirdiğini ifade etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğunu ilettiği belirtilmişti.
ÇİN'E, RUSYA'YA KARŞI NÜFUZUNU KULLAN ÇAĞRISI
Ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'e, Ukrayna'yı işgalden vazgeçirmek için Rusya'ya karşı nüfuzunu kullanma çağrısı yaptığını dile getirdi.
Nuland, "Pekin'i, Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmaya ve diplomasiye teşvik etmeye çağırıyoruz çünkü Ukrayna'daki bir çatışma Çin için de iyi olmaz." ifadelerini kullandı.
Washington'un eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Almanya'nın bu ülkeyle olan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini açmayacağından emin olduğunu kaydeden Nuland, "Berlin'den yapılan açıklamaların çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Projenin ilerlememesinden emin olmak için Almanya'yla çalışacağız." diye konuştu.
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