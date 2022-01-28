28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’de sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp

ABD’de sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
ABD’de sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp

ABD’nin Florida açıklarında alabora olan bir teknede bulunan 40 sığınmacıdan 1 kişi hayatta kaldı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 5 kişinin cansız bedenini denizden çıkardıklarını ve 34 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA