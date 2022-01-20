Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu!

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşı için geri sayım başladı. New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada korkulan senaryonun gerçekleşeceğini düşündüğünü açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen Biden'ın ifadeleri endişeye sebep olurken, ABD Başkanı "Bu hamle Rusya için felaket olur" dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray 'acil' koduyla bir açıklama yayınladı. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? "Topyekün işgal" planı mı? Türkiye arabulucu rolü mü üstlenecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün detayları anlattı.