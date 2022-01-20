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Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu!

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşı için geri sayım başladı. New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada korkulan senaryonun gerçekleşeceğini düşündüğünü açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen Biden'ın ifadeleri endişeye sebep olurken, ABD Başkanı "Bu hamle Rusya için felaket olur" dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray 'acil' koduyla bir açıklama yayınladı. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? "Topyekün işgal" planı mı? Türkiye arabulucu rolü mü üstlenecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 10:41
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Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu
Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray acil koduyla duyurdu

Vladimir Putin, Rusya'nın giderek NATO güçleri tarafından kuşatıldığını ve Ukrayna'nın Batı'ya kaymasının Moskova için büyük bir güvenlik tehdidi olduğunu savunuyor. Bu nedenle, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Rusya Devlet Başkanı Boris N. Yeltsin'in 1997'de imzaladıkları ve Sovyet bloğunun eski üyelerinin NATO'ya üye olmalarına izin veren bir anlaşmanın rafa kaldırılmasını istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu
Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray acil koduyla duyurdu

Tüm bunların ışığında Ukrayna sınırına devasa bir askeri yığınak yapan Moskova işgal iddialarını reddetse de, sınıra her geçen gün daha fazla ordu unsuru taşıması endişelerin artmasına sebep oluyor.

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Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu
Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray acil koduyla duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermesini beklediğini söyledi ve ABD ile Avrupalı müttefikleri tarafından yapılan yaptırım tehditlerinin, Rus lideri durdurmasının olası olmadığı konusunda sert bir değerlendirme yaptı.

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Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu
Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray acil koduyla duyurdu

'PUTİN BİZİ TEST EDECEK'
Biden, Beyaz Saray'ın Doğu Odasında yaklaşık iki saat süren basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin'in Batı'yı sınayacağını, ABD'yi ve NATO'yu elinden geldiğince önemli ölçüde test edeceğini düşünüyor muyum? Evet, sanırım yapacak" dedi ve uyardı:

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Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray "acil" koduyla duyurdu
Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor | Biden konuştu: Felaket olur! Beyaz Saray acil koduyla duyurdu

"Ama bence bunun için ciddi ve pahalı bir bedel ödeyecek ancak şu anda bir maliyeti olmayacağını düşünüyor. Bence bu yaptığına pişman olacak."