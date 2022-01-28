ABD polisi yol ortasında duran adamı infaz etti! 9 polis kurşun yağdırdı
Eli kanlı ABD polisi bir kez daha sokak ortasında skandal bir infaz gerçekleştirdi. 9 ABD polisi ülkenin Tennessee eyaletinde yolda duran bir kişiyi uyardı. Olay yerindeki polisler bir süre sonra yolda duran ve kımıldamayan kişiye ateş açtı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Sık sık sivil cinayetleriyle gündeme gelen ABD polisi, bir kez daha büyük bir skandala imza attı. Sahip olduğu 'ateş etme yetkisi'ni kötüye kullanmasıyla bilinen ABD polis teşkilatı, özellikle son yıllarda sivillere yaptıkları ağır müdahalelerle dünya gündeminde olay yaratıyor.
ABD POLİSİNDEN BİR CİNAYET DAHA
Basit gözaltına alma olaylarında dahi ateşli silahlara başvuran ve sivilleri yaralayan veya ölümlerine yol açan ABD polisi, bir cinayet daha işledi. ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Tennessee eyaletinde gerçekleşti. Nashville kentinde bulunan bir otoyol kenarında oturan 37 yaşındaki Landon Eastep isimli adam, bir süre sonra yoldan geçen bir polis tarafından farkedildi.
Aracını durdurarak adamın yanına giden polis, Eastep'e yoldan çekilmesini söyledi. Polise tepki vermeyen adam, bariyerlerde oturmaya devam etti. Bunun üzerine Eastep'i gözaltına almak isteyen polis, olay yerine destek kuvvet çağırdı.
Bir polisin daha gelmesiyle memurlara, cebinde maket bıçağı olduğunu gösteren adam, yolun kenarında durmaya devam etti. Birkaç dakika içinde Eastep'e müdahale etmek için 10'dan fazla silahlı polis memuru, olay yerine geldi. Adamın karşısına geçerek silahlarını çıkaran polisler, Eastep'in elinde tuttuğu maket bıçağı nedeniyle harekete geçti.
Adamı etkisiz hale getirmek için şok tabancasına başvurmayan polisler, Eastep'in elini hareket etmesiyle soğukkanlılıkla ateş açtı. Tam 9 polis memurunun art arda ateş ettiği Eastep, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Yapılan incelemede, Eastep'in üzerinde maket bıçağı dışında hiçbir ateşli silah veya tehlikeli madde bulunmadığı belirtildi.
Silahsız bir sivili, ortada hiçbir neden yokken adeta infaz eden polis memurlarının bu görüntüleri, büyük eleştirileri de beraberinde getirdi.
Eastep'in ölümüyle şoke olan eşi, polis teşkilatına dava açacağını bildirdi.
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