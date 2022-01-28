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Moskova – Kiev hattında yüksek gerilim! Rusya’nın işgali an meselesi mi?

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 16:29
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi “Rusya’nın Şubat ayında işgalde bulunabileceği” konusunda uyardı. Peki taraflar arasındaki gerilim çatışmaya dönüşebilir mi? İşgal an meselesi mi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları ve son gelişmeleri anlattı.
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