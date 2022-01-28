Moskova – Kiev hattında yüksek gerilim! Rusya’nın işgali an meselesi mi?

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi “Rusya’nın Şubat ayında işgalde bulunabileceği” konusunda uyardı. Peki taraflar arasındaki gerilim çatışmaya dönüşebilir mi? İşgal an meselesi mi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları ve son gelişmeleri anlattı.

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