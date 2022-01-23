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Ünlü fenomenin ormanda cesedi bulunmuştu! Fenomenin katilini defter ortaya çıkardı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Ünlü fenomenin ormanda cesedi bulunmuştu! Fenomenin katilini defter ortaya çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Gabby Petito, çıktığı yolculuk ardından ortadan kayboldu ve ormanlık alanda cesedi bulundu. Ünlü sosyal medya fenomeni Petito’nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu tespit edildi. FBI’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayeti defterde yazan bir ifade gün yüzüne çıkardı.

Amerika'da ünlü sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun, geçen yıl çıktığı yolculuk sonrasında ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde katil zanlısının nişanlısı Brian Laundrie olduğu tespit edildi. Laundrie'ye ait bir defterde Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı ortaya çıktı.

FBI'DAN AÇIKLADI! DEFTERDEN ORTAYA ÇIKTI

Colorado eyaletinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito'nun nişanlısı Laundrie'ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie'nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

"TEK ŞÜPHELİ NİŞANLISI

FBI'dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, "Bu davada tüm mantıklı soruşturma adımları tamamlandı" ifadelerini kullanarak, "Soruşturmada, Gabby Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı Brian Laundrie dışında başka bir şüpheli tespit edilmedi" dedi.

HİÇBİR ŞÜPHE YOK

Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Petito, 22 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile birlikte geçtiğimiz sene temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito'nun cansız bedeni geçtiğimiz sene ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu.

Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve geçtiğimiz sene 13 Eylül'de ortadan kaybolmuştu.

Laundrie'ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar geçtiğimiz sene eylül ayında polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu.

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