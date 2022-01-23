Ünlü fenomenin ormanda cesedi bulunmuştu! Fenomenin katilini defter ortaya çıkardı

HİÇBİR ŞÜPHE YOK

Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı.