Son dakika: İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama: Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı var
Son dakika... Herkes Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasını beklerken dünya gündemine bomba gibi bir haber düştü. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı olduğu bildirildi. Öte yandan Ukrayna da askeri anlamda NATO ve AB desteği ile olası bir Rus işgaline karşı tetikte bekliyor.
Ukrayna-Rusya geriliminde yeni perde açıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya dair son dakika açıklaması geldi.
İNGİLTERE'DEN YAZILI AÇIKLAMA
İngiliz Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denildi.
Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayıldı.
Bu kişilerden bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamakla görevli Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları olduğu öne sürüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss ise bu bilgilerin Ukrayna'da düzeni bozmak amacıyla yapılan Rus faaliyetlerinin boyutuna ışık tuttuğu ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir verdiğini belirtti.
Rusya'nın gerilimi düşürmesi, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermesi ve diplomasi yolunu izlemesi gerektiğini kaydeden Truss, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısının ciddi maliyetler getirecek büyük stratejik hata olacağını savundu.
İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA AÇIK DESTEK
Açıklamada ayrıca, "İngiltere'nin Ukrayna konusundaki tutumu açıktır. (Ukrayna'nın) Kırım dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir." denildi.
RUSYA ASKERİ TATBİKAT İÇİN BELARUS'A İKİ S-400 GÖNDERDİ
Öte yandan Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400'lerin Belarus'ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.
Açıklamada, tatbikat için S-400'lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus'a gönderileceği kaydedildi.
"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.
UKRAYNA TETİKTE
Öte yandan Ukrayna da askeri anlamda NATO ve AB desteği ile olası bir Rus işgaline karşı tetikte bekliyor.
İNGİLTERE'DEN YARIM ULAŞTI
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den uluslararası teknik yardım kapsamında gönderilen hafif antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı.
Konuya dair bir de açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılacağını duyurdu.
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