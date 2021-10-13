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ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!

ABD’de sosyal medya fenomeni Gabby Petito, nişanlısı ile karavan seyahatine çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Petito’nun cesedinin ormanlık alanda bulunmasının ardından ölüm sebebi araştırıldı. Adli tıp raporunda YouTube fenomeni Petito’nun boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ABD'nin Wyoming eyaletinde nişanlısı ile birlikte karavan seyahatine çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cesedi bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun ölüm sebebi tespit edildi.

CESET 3-4 HAFTA SONRA BULUNMUŞ

Adli tıp uzmanı Brent Blue, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu söyledi.

NİŞANLISI İHBAR ETMEDİ

Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş, ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı.

NİŞANLISI ORTADAN KAYBOLDU

Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu.

DAHA ÖNCE İHBAR EDİLMİŞLERDİ
Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.

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