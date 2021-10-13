ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!
ABD’de sosyal medya fenomeni Gabby Petito, nişanlısı ile karavan seyahatine çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Petito’nun cesedinin ormanlık alanda bulunmasının ardından ölüm sebebi araştırıldı. Adli tıp raporunda YouTube fenomeni Petito’nun boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
ABD'nin Wyoming eyaletinde nişanlısı ile birlikte karavan seyahatine çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cesedi bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun ölüm sebebi tespit edildi.
CESET 3-4 HAFTA SONRA BULUNMUŞ
Adli tıp uzmanı Brent Blue, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu söyledi.
NİŞANLISI İHBAR ETMEDİ
Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş, ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı.
NİŞANLISI ORTADAN KAYBOLDU
Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu.
DAHA ÖNCE İHBAR EDİLMİŞLERDİ
Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
- gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?
- EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde
- Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?
- AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi?
- ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?
- İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?
- VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?
- Magnum çekilişi canlı izleme yolları: 2021 Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Youtube ve TV'de olacak mı?
- Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 13 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?
- Şampiyonluk adayları arasındaydı! 12 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Burcu elendi mi?