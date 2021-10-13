ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!

DAHA ÖNCE İHBAR EDİLMİŞLERDİ

Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.

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