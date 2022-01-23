20 bin kişiyi öldüren nükleer santralde sızıntı! Dünyanın gözü anbean Japonya’da

Durum kısa süreli bir paniğe neden olsa da bölgede görevli şirket, sızıntının duvar ya da çevre üzerinde bir etkiye sahip olmadığını söyledi. Yine de, dünyanın en kötü çevre felaketinde neden olan nükleer santralin temizleneme sırasında bu sızıntı nedeniyle 'öngörülemez' şeyler yaşanabilir.