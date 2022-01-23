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20 bin kişiyi öldüren nükleer santralde sızıntı! Dünyanın gözü anbean Japonya'da

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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20 bin kişiyi öldüren nükleer santralde sızıntı! Dünyanın gözü anbean Japonya’da

Fukuşima Nükleer Santreli 2011'deki depremin ardından bir kez daha Japonya'da panik yaşattı. Santraldeki iki depolama tankında sızma olduğu tespit edildi. 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olan nükleer santraldeki sızıntıyla ilgili çalışmalar başladı.

2011 yılında yaşanan 9 şiddetindeki deprem nedeniyle arızalanan ve bir kısmı eriyen Fukuşima Nükleer Santreli'nde sızıntı meydana geldi. 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve dünyaya halen tehlike saçan nükleer santraldeki sızıntıyla ilgili yetkililer jet hızıyla açıklama yaptı.

Japonya'da bulunan Fukuşima Nükleer Santrali'nde görevli bir operatör, yer altı suyunun reaktör binalarına sızmasını engelleyen bir buz duvarı oluşturmakta kullanılan bir soğutma sıvısının, iki depolama tankından sızdığını tespit etti.

Durum kısa süreli bir paniğe neden olsa da bölgede görevli şirket, sızıntının duvar ya da çevre üzerinde bir etkiye sahip olmadığını söyledi. Yine de, dünyanın en kötü çevre felaketinde neden olan nükleer santralin temizleneme sırasında bu sızıntı nedeniyle 'öngörülemez' şeyler yaşanabilir.

Şirket sözcüsü Tsuyoshi Shiraishi, "Buz duvarını korumak için kullanılan 4 ton kalsiyum klorür çözeltisinde sızıntı benzeri olay 8. defa yaşandı. Şu anda nedenini araştırıyoruz" dedi.

Ancak sözcü, duvarın soğutma sıvısının çözülmesinin birkaç sürmesinden dolayı, ani bir etkinin yaşanmayacağının da altını çizdi.

Bundan önceki son sızıntı 2019 yılı aralık ayında, inşaat araçlarının neden olduğu titreşimlerden kaynaklanmıştı.

11 Mart 2011 yılında Hoşnu adasında 9.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Japonya'da büyük bir tsunamiye neden oldu. Fukuşima'da bulunan Nükleer Santral'de deprem nedeniyle arıza meydana geldi.

Tsunami elektrik şebekesine zarar verdi ve santrali su bastı. Bu nedenle de santralde kısmi erime ve patlama yaşandı. Bölgeye yakın yerde yaşayan yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken, santralde çalışanları ise aşırı reaksiyona maruz kaldı.

Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan radyasyon İzlanda'ya bile ulaştı. Radyasyon nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artmakta. Şu ana kadar 20 bin kadar insanın felaket nedeniyle yaşamını yitirdiği biliniyor.

Yetkililer Fukuşima felaketinin Çernobil ile eş değer olduğu kanısına vardı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ise radyasyonun etkileri bir hayli yıkıcı. Radyasyonun etkilerinin 20 yıl daha ölümcül olacağı ifade edildi.

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