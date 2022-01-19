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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Rusya ile "arabuluculuk" mesajına Ukrayna'dan yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın Rusya ile arabuluculuk mesajına Ukrayna’dan yanıt

Rusya ile Ukrayna krizinde Türkiye'den hamle geldi. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunun çözümü için "arabulculuk" teklif etti. Bu mesaja Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetinin "iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip" bir teklif olduğunu söyledi.

Podolyak, RBK Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın bölgedeki durumu çok iyi anladığını ifade etti.

Erdoğan'ın Ukraynalılar ve Rusların saiklerini çok iyi bildiğini aktaran Podolyak, teklifin şüphesiz "iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu" belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davetini "memnuniyetle karşıladıklarını" bildirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PUTIN VE ZELENSKIY'E DAVETİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem de Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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