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SON DAKİKA: İngiltere'nin antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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SON DAKİKA: İngiltere’nin antitank savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı

Son dakika...İngiltere'den uluslararası teknik yardım kapsamında gönderilen hafif antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı. Konuya dair bir de açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılacağını duyurdu.

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