Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Rusya'dan yanıt geldi: Memnuniyet duyarız
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimde. Savaşın ayak seslerinin duyulduğu bölge kaynıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli bir açıklama geldi. Sözcü Kalın, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır." ifadelerini kullandı. Kalın, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gideceğini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti için Rus hükümetinden de flaş bir yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaret için "memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.
Peskov, gazetecilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin son bulması için Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetiyle ilgili sorusunu cevapladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlığın Minsk Anlaşmalarının Kiev tarafından uygulanmasının durdurulması ile ilgili olduğunu söyleyen Peskov, "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
"MİNSK ANLAŞMALARINI UYGULAMAYA TEŞVİK EDEBİLİRSE MEMNUN OLURUZ"
"Türkiye'nin Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyip daha önce yapılan anlaşmaları ve taahhütleri yerine getirmeye teşvik edebilirse" bunu "memnuniyetle" karşılayacaklarını kaydeden Peskov, temasların yapılacağı yer konusunun ikinci planda olduğunu, Ukrayna'yı etkilemenin öncelikli olduğunu vurguladı.
Ukrayna'daki durumun oldukça gergin olduğuna dikkati çeken Peskov, bu ülkeye silah sevkiyatları yapıldığını, askeri manevralar gerçekleştirildiğini ve NATO ile Batı Avrupa ülkelerinin uçaklarının bu ülkede uçuşlar yaptığını gördüklerini belirtti. Peskov, "Bütün bunlar Ukrayna çevresinde gerginliğe yol açıyor." şeklinde konuştu.
Ayrıca Peskov, ABD'den gelecek günlerde güvenlik garantileri konusunda yazılı cevap almayı umduklarını dile getirdi.
ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKİY'E DAVETİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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