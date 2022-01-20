İngiltere'den SON DAKİKA Kovid-19 adımı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson radikal kararları duyurdu
Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılıyor. Bazı ülkeler kısıtlama yoluna giderken bazılırı ise kurallara bağlı kalmak şartıyla kısıtlama yolunu seçmiyor. Ekonomide zorda kalan İngiltere'de kısıtlamalara direnemedi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, alınan radikal kararı duyurdu. İşte son dakika dünya haberinin detayları...
Başbakan Boris Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, halka evden çalışmalarının söylenmeyeceğini ve 27 Ocak'tan itibaren zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtti.
Kovid-19'lu kişilerin kendilerini izole etmelerine ilişkin kuralı kaldırma amacında olduklarını da kaydeden Johnson, ilgili düzenleme 24 Mart'ta sona erdiğinde yasal zorunluluğun kalkacağını hatta bu tarihin öne çekilebileceğini söyledi.
Karara gerekçe olarak vakaların zirveyi gördükten sonra düşmeye başlamasını gösteren Johnson, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanımı konusunda "halkın yargısına güvenmenin zamanının geldiğini" ve yarından itibaren sınıflarda artık maske takma zorunluluğu olmayacağını açıkladı.
İNGİLTERE'DE KOVİD-19 ÖNLEMLERİ
İngiliz hükümeti Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu.
Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyor.
İngiltere'de vakalar 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 94 bin 432 vaka ve 438 can kaybı kaydedilmişti.
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