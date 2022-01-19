İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey: Enflasyon baskısı 2023 yılının sonuna kadar sürebilir
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede yüksek enflasyon baskısının, 2023 yılının sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.
Bailey, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.
Son dönemde Rusya ve NATO arasındaki artan gerilimin etkisiyle, piyasalarda yüksek enerji fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Bailey, "Bu büyük bir değişim ve geçici şoklarla ilgili noktayla alakalı." ifadesini kullandı.
Andrew Bailey, "Eğer ilerde daha yüksek bir gaz fiyatına sahip olacaksak, bu bir endişe kaynağıdır. Dürüst olmak zorundayım." sözlerini sarf etti.
BoE, geçen yılın kasım ayında yüksek enerji fiyatlarının 2022 yılının sonundan itibaren azalmaya başlamasını tahmin ediyordu.
Ülkede artan enflasyonun önümüzdeki dönemde tüketici talebini zayıflatabileceğini belirten Bailey, bunun işsizliği ise artırabileceğini söyledi.
Bailey, "Bunu söylemesi zor bir şey, ama eğer yaşam maliyeti üzerinde ve reel gelirler üzerinde baskı olursa, bu, ekonomideki talebi kısıtlama eğiliminde olacaktır." dedi.
Gelişmelerin İngiliz ekonomisinde bir üretim açığına da neden olabileceği uyarısında bulunan Bailey, "Bu, sonunda elbette daha yüksek işsizliğe yol açabilir ve enflasyonu düşürür." diye konuştu.
Andrew Bailey, sözlerine şöyle devam etti:
"İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranları konusunda herhangi bir işlem yapmamıza gerek olmadığını söylemek istemiyorum. Açıkçası bunu kendimiz değerlendirirdik. Ancak ekonomideki talebi zayıflatacak başka bir kanal daha var."
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) bugün yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.
BoE, geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltme kararı almıştı.
İngiltere'de geçen yılın eylül ayında yüzde 3,1 olan enflasyonun kasımda 5,1'e yükseldiğinin hatırlatıldığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında ise enflasyonun kış aylarında yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilmişti.
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