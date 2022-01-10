Son dakika: Rusya lideri Vladimir Putin’den Kazakistan açıklaması! Dünyaya ilan etti: İzin verilmeyecek

8 BİN GÖZALTI

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamla başlayan protestolar hızla kontrolden çıktı, Kazakistan sokaklarında silah sesleri duyuldu. Öfkeli protestocular bazı kentlerde hükümet binalarını kısa süreliğine ele geçirdi ya da bazı binaları kundakladı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı geçen haftaki protesto gösterileriyle ilgili olarak şu ana kadar 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlar arasında "önemli sayıda yabancının" da olduğu belirtilmişti.