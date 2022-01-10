Son dakika: Rusya lideri Vladimir Putin'den Kazakistan açıklaması! Dünyaya ilan etti: İzin verilmeyecek
Son dakika haberine göre kanlı protestolarla sarsılan Kazakistan'a hızlı bir şekilde asker gönderen Rusya lideri Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bugün gerçekleşen toplantısında dünyaya net mesajlar verdi. Kazakistan'daki gösterilerde yabancı güçlerin parmağı olduğunu savunan Putin, Orta Asya'nın en büyük ülkesine hızla asker gönderen CSTO'nun bölgede yeni 'renkli devrimler'e izin vermeyeceğini söyledi.
Kanlı protestolarla sarsılan Kazakistan'a hızlı bir şekilde asker gönderen Rusya lideri Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) bugün gerçekleşen toplantısında dünyaya net mesajlar verdi.
Rusya'nın başını çektiği CSTO'nun bölgede yeni renkli devrimlere izin vermeyeceğini vurgulayan Putin, Kazakistan'daki gösterileri bir 'darbe' girişimi olarak niteledi. Protestolarda yabancı ülkelerin parmağı olduğunu savunan Rusya lideri, göstericilerin Kazakistan dışındaki 'terörist' kamplarında eğitimden geçirildiğini ileri sürdü.
Orta Asya'nın en büyük ülkesinde atmosferin giderek normale döndüğünü kaydeden Vladimir Putin, Kazakistan'da Ukrayna'da 2013'te gerçekleşen gösterilerdeki teknolojinin kullanıldığını da dile getirdi.
Televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında Rusça konuşarak Rusya'dan yardım isteyen Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev ise, protestoların bir merkezden yönetildiğini belirtti.
ÜÇ GÜNLÜK ULUSAL YAS
CSTO üyeleri Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan'dan 2 bini aşkın asker, 6 Ocak'tan itibaren Kazakistan'a konuşlandırıldı. Resmi açıklamalara göre, Kazakistan'daki protestolarda 164 kişi hayatını kaybetti ve ülkede bugün ulusal yas ilan edildi.
İNTERNET GERİ GELDİ
1991'de bağımsızlığını ilan etmesi sonrası en büyük gösterilere sahne olan Kazakistan'da, beş gündür kesik olan internet de geri geldi. Kazakistan'ın 1,8 milyon nüfuslu en büyük kenti Almatı'da, bugün itibarıyla yeril ve yabancı internet sitelerine girilebiliyor. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı da, Almatı'da toplu ulaşımın normale döndüğünü bildiriyor.
Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamların protesto edildiği gösteriler hızla büyümüş, Almatı'da Çarşamba günü internete erişim kesilmişti.
Kazakistan'da olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı sürüyor. Başkent Nursultan'daki BBC muhabiri Steve Rosenberg, şehirde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişlerin durdurulduğunu aktardı.
8 BİN GÖZALTI
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamla başlayan protestolar hızla kontrolden çıktı, Kazakistan sokaklarında silah sesleri duyuldu. Öfkeli protestocular bazı kentlerde hükümet binalarını kısa süreliğine ele geçirdi ya da bazı binaları kundakladı.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı geçen haftaki protesto gösterileriyle ilgili olarak şu ana kadar 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlar arasında "önemli sayıda yabancının" da olduğu belirtilmişti.
Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri Kazakistan'a, kamu düzeninin tesisi içina asker göndermiş; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev "20 bin haydut Almatı'ya saldırdı. Güvenlik güçlerine, bu teröristlere uyarıda bulunmaksızın ateş açma talimatı verdim" demişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tokayev'i talimatı nedeniyle eleştirdi. ABC News'a konuşan Blinken, talimat için, "Yanlış bir karar ve geri alınmalı" dedi.
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