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Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti

David Sassoli'nin ani ölümünün ardından bugün seçime giden Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu. Yapılan oylamada 458 oy alan Maltalı aday Roberta Metsola, kadın olarak bu görevi üstlenecek tarihteki üçüncü isim oldu.

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