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Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi ile Rusya'nın sınırlarındaki güvenliği görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi ile Rusya’nın sınırlarındaki güvenliği görüştü

Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmalar Vladimir Putin'in gündeminde. Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi ile temasa geçerek sınırdaki gerginlik üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Putin, "Burada, güvenlik ve altyapı ile ilgili çok sorun var." ifadesini kullandı.

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