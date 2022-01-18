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Lübnan Başbakanı Necib Mikati Türkiye'ye geliyor! En önemli konu enerji

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati Türkiye’ye geliyor! En önemli konu enerji

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, şubat başında Türkiye'ye yapacağı ziyarette güneş ve rüzgar enerjisi ile elektrik sektöründe iş birliğinin ele alınacağı bildirildi. Başbakan Mikati'nin göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.

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