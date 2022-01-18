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ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı! 4 gün önce Biden ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı! 4 gün önce Biden ile görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edildi.

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