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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arnavutluk Meclisi'nde son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Arnavutluk Meclisi’nde son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Meclisi'nde canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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